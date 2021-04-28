Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области

Предупреждение о четвертом классе пожарной опасности и сильных ветрах объявлено в Свердловской области. В Уральском гидрометцентре причиной называют сухую погоду, которая установилась в регионе, особенно на юге.

Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за того, что осадков в ближайшие дни не прогнозируется, сохраняется высокий риск возникновения пожара в майские праздники. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в последние дни апреля погода ожидается с кратковременными дождями, без резких перепадов температур. Отмечается, что при четвертом классе опасности на территории региона запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву, солому, жечь костры. Также запрещаются пожароопасные работы в лесах, на полях, в населенных пунктах и на промпредприятиях.

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