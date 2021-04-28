Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области

Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области
Сильный ветер и высокая пожароопасность прогнозируются в Свердловской области
Сегодня, 18:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Предупреждение о четвертом классе пожарной опасности и сильных ветрах объявлено в Свердловской области. В Уральском гидрометцентре причиной называют сухую погоду, которая установилась в регионе, особенно на юге.

Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Из-за того, что осадков в ближайшие дни не прогнозируется, сохраняется высокий риск возникновения пожара в майские праздники.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в последние дни апреля погода ожидается с кратковременными дождями, без резких перепадов температур.

Отмечается, что при четвертом классе опасности на территории региона запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву, солому, жечь костры. Также запрещаются пожароопасные работы в лесах, на полях, в населенных пунктах и на промпредприятиях.

Сюжеты:
Экология
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