В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
Сегодня, 12:57Здоровье и экологияФото: pixabay
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России за прошедшие сутки выявлено 6 791 случай заражения коронавирусом, сообщают в оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число инфицированных составляет 634 437 человек. Новые больные выявлены в 83 российских регионах.
За сутки от коронавируса скончались 104 человека, общее число — 9 073 человека. За этот же промежуток времени выздоровели 5 735 россиян, общее число вылечившихся — 399 087.
Проведено 18,7 млн тестов на выявление заболевания.
Стоит отметить, что третий день подряд число заразившихся не превышает семи тысяч случаев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей