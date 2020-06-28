В Свердловской области зарегистрировано еще 209 новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: pixabay
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В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 209 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 12 302. Наибольшее число больных выявлено в Екатеринбурге, там плюс 92 новых заболевших за сутки. Остальные — в 32 населенных пунктах области.
Из больниц выписали 210 человек, общее число вылеченных — 7219 свердловчан.
Врачи оценивают состояние 141 человека как тяжелое, из них 53 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 601 житель Свердловской области.
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