В Свердловской области усилят контроль за госпитализацией пациентов с COVID-19

В Свердловской области усиливают мониторинг за госпитализацией пациентов с коронавиирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Создана мониторинговая группа, в которую каждые три часа будет поступать информация о свободных койках под COVID-19. Особое внимание будет уделяться сообщениям в СМИ о сбоях в госпитализации пациентов. В России вступил в силу новый порядок работы больниц по профилактике COVID-19. Сейчас пациентов с тяжёлыми случаями ОРВИ, а также внебольничной пневмонией должны направлять в специальные боксы до получения теста на коронавирус. Напомним, впервые с июня 2020 года за сутки в Росии выявили более восьми тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксирован 1 159 573 случай заболевания.

