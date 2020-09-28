В Свердловской области усилят контроль за госпитализацией пациентов с COVID-19

В Свердловской области усилят контроль за госпитализацией пациентов с COVID-19

Сегодня, 14:57Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области усиливают мониторинг за госпитализацией пациентов с коронавиирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Создана мониторинговая группа, в которую каждые три часа будет поступать информация о свободных койках под COVID-19. Особое внимание будет уделяться сообщениям в СМИ о сбоях в госпитализации пациентов.

В России вступил в силу новый порядок работы больниц по профилактике COVID-19. Сейчас пациентов с тяжёлыми случаями ОРВИ, а также внебольничной пневмонией должны направлять в специальные боксы до получения теста на коронавирус.

Напомним, впервые с июня 2020 года за сутки в Росии выявили более восьми тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксирован 1 159 573 случай заболевания.

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