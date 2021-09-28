Нулевыми остались показатели при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 сентября

Нулевыми остались показатели при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 сентября
Нулевыми остались показатели при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 сентября
Сегодня, 11:57Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
28 сентября во вторник веществ-загрязнителей у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 9:05 выявлено не было.

2-минутные замеры диоксида серы, формальдегида, синильной кислоты, сероводорода и диоксида азота были сделаны при температуре воздуха 0 градусов и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду. Значения на дисплее газоанализатора «Геолан-1П» не превысили нулевой отметки.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Напомним, на прошлой неделе два раза были зафиксированы превышения ПДК в Нижнем Тагиле. 23 сентября был обнаружен диоксид азота с превышением предельно-допустимой концентрации в 1,5 раз — 0,3 мг/м3. А 25 сентября в 3,7 раза превысили ПДК значения сероводорода — 0,03 мг/м3.

Сероводород — вещество 3 класса опасности, при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде.

А диоксид азота воздействует на дыхательные пути и легкие человека. Длительное вдыхание вещества приводит к кислородному голоданию организма. Может привести к болезням кровообращения и злокачественным новообразованиям.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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