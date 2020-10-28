В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

Сегодня, 18:44Здоровье и экологияPhoto: ГБУЗ СО ГП №4 во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле реорганизуют городскую поликлинику № 4 на улице Дружинина на ГГМ под работу с коронавирусными больными, рассказал TagilCity.ru инсайдер в сфере здравоохранения.

В связи с реорганизацией для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 плановые приемы и работа неотложного отделения будут приостановлены. Помощь больным с 29 октября вместо ГП № 4 будет оказывать поликлиника на улице Новострой, 24.

Источник сообщил, что на территории медицинского учреждения не будут размещены койки для больных коронавирусной инфекцией.

В ней будет осуществляться обследование пациентов, которых в последующем перенаправят в обсерватор на базе санатория «Сосновый бор»,рассказал источник.

Напомним, постановление о перепрофилировании «Соснового бора» было размещено на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно тексту документа, учреждение должно быть готово к приему пациентов с 26 октября. Уточняется, что размещать будут граждан с COVID-19, протекающего в легкой форме или без симптомов.

Stories:
ЭксклюзивНижний ТагилКоронавирус
Related news:
поликлиникаггмНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы