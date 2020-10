В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

В Нижнем Тагиле реорганизуют городскую поликлинику № 4 на улице Дружинина на ГГМ под работу с коронавирусными больными, рассказал TagilCity.ru инсайдер в сфере здравоохранения.

В связи с реорганизацией для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 плановые приемы и работа неотложного отделения будут приостановлены. Помощь больным с 29 октября вместо ГП № 4 будет оказывать поликлиника на улице Новострой, 24. Источник сообщил, что на территории медицинского учреждения не будут размещены койки для больных коронавирусной инфекцией. В ней будет осуществляться обследование пациентов, которых в последующем перенаправят в обсерватор на базе санатория «Сосновый бор»,рассказал источник. Напомним, постановление о перепрофилировании «Соснового бора» было размещено на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно тексту документа, учреждение должно быть готово к приему пациентов с 26 октября. Уточняется, что размещать будут граждан с COVID-19, протекающего в легкой форме или без симптомов. В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

