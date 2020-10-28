В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

Напомним, постановление о перепрофилировании «Соснового бора» было размещено на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно тексту документа, учреждение должно быть готово к приему пациентов с 26 октября. Уточняется, что размещать будут граждан с COVID-19, протекающего в легкой форме или без симптомов.