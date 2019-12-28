Главный нарколог Минздрава рассказал, сколько можно выпить в Новый год

Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей,отметил специалист.

По его словам, данное количество алкоголя не нанесет вреда организму. Кроме того, он посоветовал выбирать чилийские, итальянские, немецкие и французские вина.