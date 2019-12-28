Главный нарколог Минздрава рассказал, сколько можно выпить в Новый год
Сегодня, 14:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Россиянам дали рекомендации касательно употребления алкоголя в Новый год. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рекомендовал отдать предпочтение сухому вину, сообщает «Интерфакс».
Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей,отметил специалист.
По его словам, данное количество алкоголя не нанесет вреда организму. Кроме того, он посоветовал выбирать чилийские, итальянские, немецкие и французские вина.
Брюн напомнил, что не стоит повышать или понижать градус спиртного.
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