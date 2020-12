Превышение ПДК диоксида азота и формальдегида: замеры воздуха от TagilCity 28 декабря

28 декабря при замерах воздуха в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК двух веществ-загрязнителей

Замеры проводились при температуре воздуха -17 градусов, северо-восточном ветре со скоростью один метр в секунду и низкой облачности. Показатель диоксида азота составил 1,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 6,5 раз).

Показатель формальдегида - 0,06 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 1,2 раза). Кроме того, в воздухе присутствовал диоксид серы в размеры 0,3 мг/м3, что не превышает установленную норму (разовая ПДК 0,5 мг/м3). Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год. Все три вещества влияют на органы дыхания, могут вызывать астму и бронхит. Напомним, по итогам замеров прошлой недели наш прибор фиксировал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений в пять из семи дней. Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

