В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 13 классов и 23 группы в детсадах

За неделю в городе зафиксировано почти две тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 20% выше показателя предыдущей недели.

Кроме того, в Нижнем Тагиле с 28 января введен карантин в горбольнице № 1. В Демидовской горбольнице карантин введен еще с 27 сентября.