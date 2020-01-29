В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 13 классов и 23 группы в детсадах
Сегодня, 15:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На дистанционное обучение из-за повышения заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле переведены 13 классов в пяти школах и закрыты 23 группы в 22 детсадах, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на замначальника отделения Роспотребнадзора Ольгу Котову.
Сюжеты: Нижний Тагил
За неделю в городе зафиксировано почти две тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 20% выше показателя предыдущей недели.
Кроме того, в Нижнем Тагиле с 28 января введен карантин в горбольнице № 1. В Демидовской горбольнице карантин введен еще с 27 сентября.
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