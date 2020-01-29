В Свердловской области в рамках нацпроекта открыли еще один ФАП
Сегодня, 10:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В селе Покровском в Свердловской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» открыли ФАП, сообщает региональный Минздрав.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Открытие ФАПа состоялось 28 января. Прежний фельдшерско-акушерский пункт пострадал в результате пожара. Местным жителям приходилось ездить в соседние населенные пункты. Строительство и оборудование ФАПа обошлось в семь миллионов рублей.
Всего в регионе за прошлый год построено 34 модульных ФАПа. Для селян проводятся акции #ДоброВСело. Жители могут пройти обследования в передвижных лабораториях и получить консультации узких специалистов.
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