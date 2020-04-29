Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО

Так, количество зараженных коронавирусом в области составляет 629 человек. При этом, 115 из них выздоровели и один скончался.

На втором месте находится Челябинская область. Там количество зараженных составляет 427 человек. На третьем месте расположилась Тюменская область. В ней количество заболевших граждан составляет 420 человек.

Четвертое место у Ямало-Ненецкого округа с 409 зараженными. На пятое место вышел Ханты-Мансийский автономный округ. Там заболевших насчитывается 366 человек.

На самом последнем, шестом месте, находится Курганская область. В ней количество заболевших составляет всего 39 человек.