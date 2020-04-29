Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Свердловская область по заболеваемости обогнала все регионы УрФО. Сейчас она находится на первом месте.
Так, количество зараженных коронавирусом в области составляет 629 человек. При этом, 115 из них выздоровели и один скончался.
На втором месте находится Челябинская область. Там количество зараженных составляет 427 человек. На третьем месте расположилась Тюменская область. В ней количество заболевших граждан составляет 420 человек.
Четвертое место у Ямало-Ненецкого округа с 409 зараженными. На пятое место вышел Ханты-Мансийский автономный округ. Там заболевших насчитывается 366 человек.
На самом последнем, шестом месте, находится Курганская область. В ней количество заболевших составляет всего 39 человек.
В России за последние сутки подтверждено более 5,8 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Общее количество больных составляет почти 100 тысяч человек.