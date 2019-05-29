В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали три тысячи человек
Сегодня, 09:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшую неделю на Среднем Урале от присасывания клещей пострадали три тысячи человек, всего с начала сезона зафиксировано 13 тысяч случаев, сообщает Управление Роспотребнадзора.
Среди пострадавших от клещей с начала сезона — 2,5 тысячи детей. В целом показатель не превышает среднестатистические данные последних лет. В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 4,7 тысячи человек, среди них тысяча детей. Наибольшее число обращений зафиксировано в Талицком, Пышминском, Слободо-Туринском ГО. Также наибольшая активность клещей замечена в Байкаловском и Камышловском районах.
С предварительным диагнозом клещевой энцефалит в больницы поступили 45 человек, диагноз боррелиоз поставлен 85 свердловчанам.
На сегодняшний день от клещевого энцефалита первично привились 138 тысяч человек, ревакцинация проведена 220 тысячам граждан. Акарицидная обработка проведена на территориях общей площадью 6,2 тысячи га.
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