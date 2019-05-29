В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали три тысячи человек

Среди пострадавших от клещей с начала сезона — 2,5 тысячи детей. В целом показатель не превышает среднестатистические данные последних лет. В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 4,7 тысячи человек, среди них тысяча детей. Наибольшее число обращений зафиксировано в Талицком, Пышминском, Слободо-Туринском ГО. Также наибольшая активность клещей замечена в Байкаловском и Камышловском районах.