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#домахорошо
В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали три тысячи человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали три тысячи человек

Сегодня, 09:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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