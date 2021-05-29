Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 мая
Сегодня, 18:16Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 мая

29 мая при замерах воздуха на торговой площади на улице Зари в Нижнем Тагиле газоанализатор не показал превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей.

Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов и юго-восточном ветре со скоростью пять метров в секунду. Значения диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода также не превысили норму.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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