Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 мая

Сегодня, 18:16Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов и юго-восточном ветре со скоростью пять метров в секунду. Значения диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода также не превысили норму.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.