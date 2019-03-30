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В Свердловской области на четверть сократилось число белок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Squirrel 17854 960 720

В Свердловской области на четверть сократилось число белок

30 марта, 10:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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