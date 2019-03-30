В Свердловской области на четверть сократилось число белок

После подсчета выяснилось, что косуль, лисиц и росомах стало больше по сравнению с 2018 годом.

Значительно сократилось количество белок. Специалисты отмечают, что белки по неизвестным причинам покидают регион. Также в лесах стало меньше горностаев, лосей, зайцев-беляков и волков. На последних департамент позволил охотиться без ограничений из-за увеличения популяции.