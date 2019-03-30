В Свердловской области на четверть сократилось число белок
30 марта, 10:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области завершил подсчет лесных зверей. В регионе на четверть сократилось число белок, сообщает ИА «Ура.ру».
После подсчета выяснилось, что косуль, лисиц и росомах стало больше по сравнению с 2018 годом.
Значительно сократилось количество белок. Специалисты отмечают, что белки по неизвестным причинам покидают регион. Также в лесах стало меньше горностаев, лосей, зайцев-беляков и волков. На последних департамент позволил охотиться без ограничений из-за увеличения популяции.
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