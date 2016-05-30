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В Нижнем Тагиле у родителей вызвало беспокойство предложение поставить за деньги вакцину, которая должна поставляться дошкольникам бесплатно
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле у родителей вызвало беспокойство предложение поставить за деньги вакцину, которая должна поставляться дошкольникам бесплатно

30 мая 2016, 17:25Здоровье и экологияПавел Щербина
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