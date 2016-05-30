В Нижнем Тагиле у родителей вызвало беспокойство предложение поставить за деньги вакцину, которая должна поставляться дошкольникам бесплатно

В детском саду №155 вынуждают родителей ставить обязательные бесплатные прививки за свой счет(корь, краснуха, паротит). На каком основании??? А как же государственная программа по обеспечению детей бесплатными обязательными прививками? -- сообщила в редакцию TagilCity.ru читательница.

Журналисты TagilCity.ru обратились за комментарием к руководству детского сада.

В Нижнем Тагиле какое-то время не было вакцины, которая должна проставляться детям старшей группы, дошкольникам. Никто никого не принуждал ставить прививку за деньги. Родители могли привить своих детей за деньги или ожидать появления вакцины рассказала журналисту TagilCity.ru заведующая детским садом №155 - Заика Валерия.

В Территориальном отделе здравоохранения по Горнозаводскому управленческому округу подтвердили, что некоторое время необходимой вакцины в Нижнем Тагиле не было.

Бесплатная вакцина от этих заболеваний появилась в Нижнем Тагиле в 20-х числах мая. Никто не имеет права вынуждать родителей ставить за деньги прививки, которые значатся в Национальном календаре профилактических прививок рассказал начальник Территориального отдела здравоохранения по Горнозаводскому управленческому округу Анатолий Малахов.

В настоящее время ситуация с вакциной в Нижнем Тагиле стабилизировалась. Это подтверждают и представители Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ответственно заявляю, что все вакцины, необходимые для профилактических прививок для детей, в данный момент в Свердловской области имеются в необходимом количестве рассказал журналисту TagilCity.ru пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области – Константин Шестаков.

В том случае, если у родителей возникают подозрения, что их детям хотят за деньги поставить какие-либо прививки, которые должны быть бесплатными, рекомендуется обращаться к руководству Детской городской больницы №1 или воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.