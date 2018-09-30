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Заморозки до -5 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 1 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки до -5 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 1 октября

Сегодня, 20:40Здоровье и экология
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