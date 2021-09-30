Нет веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 сентября

Нет веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 сентября
Нет веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 сентября
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
30 сентября по итогам коротких замеров на привокзальной площади в Нижнем Тагиле в 9:10 веществ-загрязнителей выявлено не было.

В четверг 30 сентября замеры формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты и сероводорода производились при температуре воздуха -1 градус и западном ветре со скоростью 1 метр в секунду. 2-минутные замеры не показали наличия веществ, загрязняющих воздух в Нижнем Тагиле.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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