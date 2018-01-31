Сергей Носов: «Нижний Тагил готов при поддержке области строить жилье для врачей»
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 31 января обсудил с врачами Нижнего Тагила вопросы, касающиеся жилья. По словам главы, город готов строить ведомственные дома для врачей, если область будет готова оказать поддержку.
Мэр Нижнего Тагила отметил, что город готов начать строительство ведомственного дома для врачей в рассрочку. Новое жилье необходимо для того, чтобы специалисты приезжали в Нижний Тагил, начинали здесь работать и со временем оставались вместе с семьями.
По словам мэра, врачи будут обеспечены медицинским оборудованием и всем необходимым для работы, а также комфортными условиями проживания. Сергей Носов отметил, что этот вопрос требует серьезного обсуждения в правительстве области.
Если поставить вопрос, я думаю, власть проиграет. Если не можете обеспечить качественные услуги здесь, в Нижнем Тагиле, обеспечьте тогда компенсацию за лечение в другом городе. Тогда экономически выгоднее будет укомплектовать врачами город. Эта экономическая составляющая или аргументация, наверное, должна сработать заметил Сергей Носов.
Ведомственный дом с квартирами для врачей, пояснил Сергей Носов, может быть построен в экологически чистом районе – на Муринских прудах, где рядом есть детский сад и больницы, а также строится новая школа. Медики будут проживать в комфортных условиях.
Я буду об этом говорить, если будет поддержка от области. Я попрошу посчитать: дом будет строиться, а в течение трех лет мы будем рассчитываться. Это можно смоделировать, но только для врачей – ваш ведомственный дом. В том числе можно будет и врачей из сельских местностей награждать этими квартирами пояснил глава города.
Напомним, обсуждение вопроса об обеспечении врачей жильем начался еще в 2017 году. Сергей Носов рассказал в интервью редакции TagilCity.ru, что предложил свердловскому минздраву выдавать медикам квартиры в Нижнем Тагиле.
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