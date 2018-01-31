Сергей Носов: «Нижний Тагил готов при поддержке области строить жилье для врачей»

Мэр Нижнего Тагила отметил, что город готов начать строительство ведомственного дома для врачей в рассрочку. Новое жилье необходимо для того, чтобы специалисты приезжали в Нижний Тагил, начинали здесь работать и со временем оставались вместе с семьями.

По словам мэра, врачи будут обеспечены медицинским оборудованием и всем необходимым для работы, а также комфортными условиями проживания. Сергей Носов отметил, что этот вопрос требует серьезного обсуждения в правительстве области.

Если поставить вопрос, я думаю, власть проиграет. Если не можете обеспечить качественные услуги здесь, в Нижнем Тагиле, обеспечьте тогда компенсацию за лечение в другом городе. Тогда экономически выгоднее будет укомплектовать врачами город. Эта экономическая составляющая или аргументация, наверное, должна сработать заметил Сергей Носов.

Ведомственный дом с квартирами для врачей, пояснил Сергей Носов, может быть построен в экологически чистом районе – на Муринских прудах, где рядом есть детский сад и больницы, а также строится новая школа. Медики будут проживать в комфортных условиях.

Я буду об этом говорить, если будет поддержка от области. Я попрошу посчитать: дом будет строиться, а в течение трех лет мы будем рассчитываться. Это можно смоделировать, но только для врачей – ваш ведомственный дом. В том числе можно будет и врачей из сельских местностей награждать этими квартирами пояснил глава города.

Напомним, обсуждение вопроса об обеспечении врачей жильем начался еще в 2017 году. Сергей Носов рассказал в интервью редакции TagilCity.ru, что предложил свердловскому минздраву выдавать медикам квартиры в Нижнем Тагиле.