Операция по спасению российского альпиниста завершилась в Пакистане
Сегодня, 11:40Здоровье и экология
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На днях стало известно, что альпиниста из России, несколько дней ждавшего помощи на горе Латок-1 в Пакистане, спасли.
Источник: РИА «Новости»
Альпинист из Санкт-Петербурга Александр Гуков вместе со своим другом Сергеем Глазуновым решили покорить вершину. При спуске они попали в затруднительное положение.
Альпинистам была сброшена помощь в виде еды и снаряжения.
Напарник Гукова сорвался вместе со снаряжением и погиб. Сам Александр закрепился на высоте 6,2 тысячи метров. В течение нескольких дней вертолеты не имели возможности добраться до альпиниста ввиду неблагоприятных погодных условий.
Сейчас Александр находится в военном госпитале, в блоке интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое.
Саня в госпитале в Скарду… Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом, сообщила одна из участниц спасательной операции.
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