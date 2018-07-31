Операция по спасению российского альпиниста завершилась в Пакистане

Альпинист из Санкт-Петербурга Александр Гуков вместе со своим другом Сергеем Глазуновым решили покорить вершину. При спуске они попали в затруднительное положение.

Альпинистам была сброшена помощь в виде еды и снаряжения.

Напарник Гукова сорвался вместе со снаряжением и погиб. Сам Александр закрепился на высоте 6,2 тысячи метров. В течение нескольких дней вертолеты не имели возможности добраться до альпиниста ввиду неблагоприятных погодных условий.

Сейчас Александр находится в военном госпитале, в блоке интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое.