В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в атмосфере условия сложились 30 декабря. Действовать предупреждение будет до 3 января 20.00. Напомним, смог накрыл Нижний Тагил 4 декабря. Затем, 11 декабря, предупреждение продлили еще на одну неделю. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле

