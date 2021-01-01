В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелись санки и коляска в подъезде

В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелись санки и коляска в подъезде

Сегодня, 17:00ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле произошел пожар в подъезде на улице Попова, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Звонок на пульт диспетчера поступил за 10 минут до наступления нового года. Пожар произошел в 3-этажном жилом доме на улице Попова, 21.

В третьем подъезде на первом этаже загорелись детская коляска и санки в тамбуре эвакуационного выхода, из-за чего в подъезде возникло сильное задымление.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жителей, чтобы избежать отравления продуктами горения, и потушили возгорание. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожное обращение с огнём, вероятно кто-то бросил в тамбуре непотушенную сигарету. Сейчас виновное лицо устанавливается.

Напомним, 30 декабря мужчина устроил пожар на балконе и лег спать. Предположительно, до этого он распивал алкогольные напитки три дня.

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