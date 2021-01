В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелись санки и коляска в подъезде

В Нижнем Тагиле произошел пожар в подъезде на улице Попова, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Звонок на пульт диспетчера поступил за 10 минут до наступления нового года. Пожар произошел в 3-этажном жилом доме на улице Попова, 21. В третьем подъезде на первом этаже загорелись детская коляска и санки в тамбуре эвакуационного выхода, из-за чего в подъезде возникло сильное задымление. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жителей, чтобы избежать отравления продуктами горения, и потушили возгорание. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожное обращение с огнём, вероятно кто-то бросил в тамбуре непотушенную сигарету. Сейчас виновное лицо устанавливается. Напомним, 30 декабря мужчина устроил пожар на балконе и лег спать. Предположительно, до этого он распивал алкогольные напитки три дня. Пил три дня: в Нижнем Тагиле мужчина устроил пожар на балконе и уснул

