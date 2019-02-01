Нападение на женщину на ГГМ проверяется полицией Нижнего Тагила

31 января 2019 года в доме по адресу Черноисточинское шоссе, 63, со слов жителей многоэтажки, проводился поквартирный обход сотрудниками полиции. Как рассказали горожане, мужчина, представляющийся полицейским, предъявляющий соответствующую справку, звонил в квартиры и беседовал с жильцами.

Говорил, что сегодня возле дома напали на женщину, и он собирает показания. Без формы, вместо удостоверения какая-то бумажка с печатями, вроде доверенности или подобного. У нас блочная система квартир, он у соседей не моего блока спрашивал номер квартиры и иные персональные данные,рассказал редакции TagilCity.ru житель дома.