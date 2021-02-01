Решил погреться: в Екатеринбурге клиент банка сорвал батарею и затопил офис кипятком

Решил погреться: в Екатеринбурге клиент банка сорвал батарею и затопил офис кипятком

Сегодня, 10:30ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге клиент Сбербанка решил погреться, случайно уронил батарею и устроил потоп в офисе на улице Репина.

Мужчина зашел в офис банка погреться, сел на подоконник над батареей. Однако когда он решил спуститься, случайно задел ее и уронил. При этом из сорванных труб полилась горячая вода, которая окатила виновника происшествия.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 января. Все последствия были устранены утром в тот же день, офис работает в штатном режиме,прокомментировали ситуацию Е1 в пресс-службе банка.

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При этом в финансовой организации не уточнили дальнейшую судьбу клиента, как и то, за чей счет ремонтировали батарею.

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