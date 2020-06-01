В Свердловской области разыскивают беглого преступника
Сегодня, 19:36ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В садах под Екатеринбургом правоохранители разыскивали беглого преступника. Мужчина подозревается в двойном убийстве.
Очевидцы рассказали, что в коллективных садах люди в масках искали мужчину, который подозревается в убийстве, и он сбежал из изолятора.
Как пояснил TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ОВД совместно с коллегами из Росгвардии проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск гражданина, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Поисковые работы проводятся в муниципальных образованиях Свердловской области.
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