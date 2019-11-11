Свердловские силовики опубликовали видео спецоперации по задержанию беглого зэка
Сегодня, 11:37ОбществоФото: е1.ru
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В Екатеринбурге 10 ноября задержали заключенного, сбежавшего из свердловской колонии, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Жамолиддин Ражабов сбежал из колонии 7 ноября. Он был задержан в минувшее воскресенье на рынке «Таганский ряд». Силовики опубликовали видео спецоперации. Во время задержания мужчина не оказывал сопротивления.
Видео
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Видео: ГУ ФСИН по Свердловской области
Ражабов отбывал наказание по статье «Незаконное лишение свободы».
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