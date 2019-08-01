В Екатеринбурге эвакуаторщики увезли автомобиль с ребенком внутри
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: znak.com
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В Екатеринбурге возле магазина «Лента» сотрудники эвакуационной службы увезли Lexus с ребенком внутри, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидца, родители обнаружили пропажу, когда вышли из магазина. Они начали спрашивать у эвакуаторщика, где находится их автомобиль, и через некоторое время эвакуатор привез иномарку обратно.
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Видео: znak.com
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