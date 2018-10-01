Житель Новой Ляли ударил ножом собутыльника, переодел его в чистое и отправил домой

Следствием установлено, что в ночь с 27 на 28 августа потерпевший вместе с приятелем распивал спиртные напитки в доме случайного знакомого и его сожительницы.

В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, и хозяин дома принялся избивать гостя. Второй гость попытался их разнять, но получив несколько ударов, сбежал. Подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов.

Раненый мужчина до полудня следующего дня пролежал в прихожей этого же дома. Днем протрезвевший хозяин дома отвел потерпевшего в ванну, смыл с него кровь, переодел в чистую одежду и отправил домой.

Обессиленный мужчина все-таки дошел до своего дома, где лишь на следующее утро, 29 августа, его обнаружили друзья и вызвали скорую помощь. Между тем хозяева дома прикрыли следы крови в квартире бумагой, пригласили соседку и продолжили выпивать.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия либо предмета используемого в качестве оружия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.