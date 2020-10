«АУЕ по Самоцветски». На Урале подростки жестко избили инвалида

В Свердловской области два подростка избили 33-летнего инвалида. Об этом написал в своем Facebook депутат Алапаевской думы Илья Чиж.

28 сентября около 16 часов вечера в поселке Курорт-Самоцвет молодые люди, 14 и 16 лет, нанесли телесные повреждения инвалиду Баякину Андрею. После чего он был госпитализирован, пишет депутат со ссылкой на информацию из МВД. Баякина местные жители считают безобидны человеком. Родные говорят, что после происшествия долго затирали кровь дома, лицо было разбито. Один из нападавших уже состоял на учете ПДН, все в округе знают его и напарника с плохой стороны. АУЕ по Самоцветски. В тот вечер, вместе с другом они использовали стандартную фразу «Есть сигаретка?», а когда получили отрицательный ответ действовали по схеме 90-х, написал Илья Чиж. Политик называет действия подростков не достойными мужчины и сообщает, что возьмет ситуацию под строгий контроль. Он считает, что подростков следует проверить на причастность к «АУЕ» культуре. Напомним, на Урале задержан воспитанник детдома, избивший таксистку доской. Предполагается, что он находился под действием наркотиков. Избил на кладбище. На Урале задержан выпускник детдома за нападение на таксистку

