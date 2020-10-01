«АУЕ по Самоцветски». На Урале подростки жестко избили инвалида

28 сентября около 16 часов вечера в поселке Курорт-Самоцвет молодые люди, 14 и 16 лет, нанесли телесные повреждения инвалиду Баякину Андрею. После чего он был госпитализирован, пишет депутат со ссылкой на информацию из МВД.