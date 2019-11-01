Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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Установлено, что сегодня в 20:10, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1983 года рождения на перекрестке возле центральной проходной УВЗ сбил 65-летнего мужчину, сообщил Tagilcity.ru отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль двигался со стороны улицы Вагоностроителей в сторону Ильича. При движении на регулируемом пешеходном переходе водитель допустил наезд.
В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
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