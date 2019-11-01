В Нижнем Тагиле на Вагонке насмерть сбили человека

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Сегодня вечером в районе проходной УВЗ автомобиль сбил человека, мужчина погиб, сообщают подписчики паблика «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пешеход переходил дорогу на зеленый свет светофора. Как утверждают очевидцы, уже заканчивалось время для перехода дороги.
Водитель затормозил, но не смог избежать наезда.
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Место происшествия на пешеходном переходе
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
В ГИБДД официальный комментарий обещали предоставить позднее.
Это уже второе ДТП у УВЗ на этой неделе. 28 октября водитель Izusu сбил человека на пешеходном переходе.
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