В Нижнем Тагиле на Вагонке насмерть сбили человека

Пешеход переходил дорогу на зеленый свет светофора. Как утверждают очевидцы, уже заканчивалось время для перехода дороги.

Водитель затормозил, но не смог избежать наезда.

Это уже второе ДТП у УВЗ на этой неделе. 28 октября водитель Izusu сбил человека на пешеходном переходе.