В Нижнем Тагиле в первые дни нового года сгорели два частных садовых дома

Напомним, в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь сгорел частный жилой дом на улице Софьи Перовской. Владельцы отошли в гости на полчаса и в это время произошло возгорание. Предварительной причиной пожара считается замыкание электропроводки.