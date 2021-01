В Нижнем Тагиле в первые дни нового года сгорели два частных садовых дома

В Нижнем Тагиле 1 и 2 января произошли два пожара в частных садовых домах, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт оператора 1 января 20.09. Загорелся дом в коллективном саду № 7 УВЗ. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. В ту же ночь, 2 января поступил еще один вызов. В 2.39 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 1 УВЗ. Площадь возгорания садового дома составила 48 квадратных метров. Photo: Отдел надзорной деятельности По предварительной информации, в обоих случаях причиной пожара стал поджог. Напомним, в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь сгорел частный жилой дом на улице Софьи Перовской. Владельцы отошли в гости на полчаса и в это время произошло возгорание. Предварительной причиной пожара считается замыкание электропроводки. Ушли в гости на новый год: в Нижнем Тагиле загорелся жилой дом

