В Екатеринбургском цирке львы набросились друг на друга во время представления

Во время представления, на котором львы за защитной сеткой должны были выполнять трюки, они начали бросаться друг на друга. Они рычали, били друг друга лапами по морде, а потом расходились по углам.

Длилась потасовка примерно 15 минут. Дрессировщики периодически поливали животных холодной водой из шланга, чтобы успокоить их. В итоге львов усмирили и увели с манежа.

Прошу прощения за этот инцидент. Это хищники. Это нормальное явление. В нашей работе такое бывает,обратился дрессировщик к зрителям в конце.

После этого зал начал аплодировать. Некоторые из зрителей, когда хищники стали бросаться друг на друга, покинули зал.

Нападение львов друг на друга Видео Видео: пользователь youtube.com Маргарита Маргаритка