В Екатеринбургском цирке львы набросились друг на друга во время представления
Вчера в цирке Екатеринбурга во время представления львы стали кидаться друг на друга, сообщает «Комсомольская правда».
Во время представления, на котором львы за защитной сеткой должны были выполнять трюки, они начали бросаться друг на друга. Они рычали, били друг друга лапами по морде, а потом расходились по углам.
Длилась потасовка примерно 15 минут. Дрессировщики периодически поливали животных холодной водой из шланга, чтобы успокоить их. В итоге львов усмирили и увели с манежа.
Прошу прощения за этот инцидент. Это хищники. Это нормальное явление. В нашей работе такое бывает,обратился дрессировщик к зрителям в конце.
После этого зал начал аплодировать. Некоторые из зрителей, когда хищники стали бросаться друг на друга, покинули зал.
Это уже не первый случай с животными в Екатеринбурге. Недавно из цирка убежали два слона, которые ходили по центру города. Один из них перегородил дорогу трамваю, а второй — купался в снегу.