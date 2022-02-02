Неизвестный «заминировал» общежитие аграрного университета в Екатеринбурге

Неизвестный «заминировал» общежитие аграрного университета в Екатеринбурге
Неизвестный «заминировал» общежитие аграрного университета в Екатеринбурге
Сегодня, 20:54ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Общежитие Уральского государственного аграрного университета было «заминировано» неизвестным. Он позвонил консьержке и сообщил, что в здании бомба.

Общежитие находится в поселке Исток, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 12 января 2022 года в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Всего было эвакуровано 151 учебное заведение.

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Екатеринбург
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