В Екатеринбурге пять человек госпитализированы после ДТП с машиной ДПС

По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая на улице Онуфриева в Екатеринбурге. Автомобиль марки Honda Fit с номерными знаками Челябинской области совершил выезд на перекресток на красный сигал светофора. За рулем иномарки находился мужчина 1999 года рождения. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем Lada Granta ГИБДД Екатеринбурга.

В результате сильного удара пострадали два сержанта полиции 1995 и 1990 годов рождения, прокомментировал корреспондентам Ура.ру руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

У первого полицейского диагностированы черепно-мозговая травма и переломы ног. Второй полицейский получил травмы различной степени тяжести. Водитель иномарки госпитализирован с переломом тазовой кости. Двое его пассажиров также доставлены в больницу с различными травмами.

Кровь водителя Honda взята на исследование с целью установления наличия или отсутствия в ней алкоголя,отметил Горелых.