В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП

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31 мая в Екатеринбурге две девочки девяти и пяти лет пострадали в результате двух ДТП, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Оба ДТП произошли 31 мая в разных частях города. Автомобиль Volkswagen Polo сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. Ребенка доставили в больницу, у нее диагностированы многочисленные ушибы.
Второе ДТП произошло, когда водитель Ford S-Max выезжал из двора. Он сбил 5-летнюю девочку, ехавшую по тротуару на велосипеде. Врачи констатировали у нее ушибы и ссадины.
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