В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП

Оба ДТП произошли 31 мая в разных частях города. Автомобиль Volkswagen Polo сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. Ребенка доставили в больницу, у нее диагностированы многочисленные ушибы.