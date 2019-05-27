В Свердловской области в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

32-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» допустил выезд на полосу встречного движения, не справившись с управлением. Там произошло столкновение с «Шевроле», за рулем которого находился 33-летний свердловчанин. Вместе с ним в салоне находились его супруга и двое детей в возрасте шести и десяти лет. Супруги возвращались с дачи в Екатеринбург.

В результате аварии один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с тупой травмой живота и открытой черепно-мозговой травмой, сейчас девочка находится в реанимации. Второй ребенок доставлен в больницу с рваной раной губы и закрытой черепно-мозговой травмой. Также различные травмы получили остальные участники ДТП. Водитель «Лады» госпитализирован в тяжелом состоянии.