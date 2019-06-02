В Нижнем Тагиле нетрезвая женщина выпала из окна

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1 июня жительница дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле выпала из окна, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали очевидцы инцидента, горожанку нашли в кустах у дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам горожан, женщина сначала чуть не упала с балкона, тогда инцидент предотвратили находящиеся с ней люди. В этот же вечер случай повторился, она выпала из окна.
Нетрезвая тагильчанка была госпитализирована. Информации о состоянии ее здоровья не поступало.
1 июня на Вагонке на девочку с 9 этажа мальчик скинул водопроводный кран. Пострадавшая с тяжелой черепно-мозговой травмой была госпитализирована в Городскую больницу № 1. Спасти ребенка не удалось, девочка умерла.
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