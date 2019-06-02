В Нижнем Тагиле нетрезвая женщина выпала из окна

Как рассказали очевидцы инцидента, горожанку нашли в кустах у дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам горожан, женщина сначала чуть не упала с балкона, тогда инцидент предотвратили находящиеся с ней люди. В этот же вечер случай повторился, она выпала из окна.