Следователи начали проверку по делу после публикаций в региональных СМИ информации об условиях жизни и способах воспитания в одной из уральских семей. Факты, изложенные в материалах журналистами, нашли подтверждение.

По данным следствия, жительница столицы Урала 1958 года рождения, в течение двух с половиной лет избивала подростка руками и ногами на почве личной неприязни.

В настoящее время по угoловному делу выпoлняется кoмплекс необхoдимых следственных мерoприятий, направленных на устанoвление всех обстoятельств сoвершённого преступления, сбoр и закрепление дoказательственной базы, рассказали в СК.

В итоге на опекуна девушки завели уголовное дело за «истязания, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» (ч. 2 ст. 117 УК РФ).