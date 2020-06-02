В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело по факту истязания ребёнка опекуном
СУ СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудило уголовное дело в отношении опекуна девочки-подростка, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи начали проверку по делу после публикаций в региональных СМИ информации об условиях жизни и способах воспитания в одной из уральских семей. Факты, изложенные в материалах журналистами, нашли подтверждение.
По данным следствия, жительница столицы Урала 1958 года рождения, в течение двух с половиной лет избивала подростка руками и ногами на почве личной неприязни.
В настoящее время по угoловному делу выпoлняется кoмплекс необхoдимых следственных мерoприятий, направленных на устанoвление всех обстoятельств сoвершённого преступления, сбoр и закрепление дoказательственной базы, рассказали в СК.
В итоге на опекуна девушки завели уголовное дело за «истязания, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» (ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Помимо этого, следователи проверят работу органов опеки и попечительства на предмет невыполнения ими своих обязанностей.