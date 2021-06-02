Трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала года

За пять месяцев 2021 года из окон в Нижнем Тагиле выпали трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. В течение 2020 года полицейскими был зарегистрирован только один подобный несчастный случай.

Как отметили в полиции Нижнего Тагила, зачастую причинами таких инцидентов становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также отсутствие должного контроля со стороны родителей. Так за пять месяцев этого года на территории города в результате выпадения из окон трое детей получили различные травмы. При проведении проверок во всех случаях падения детей из окон сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях. Во время выпадения детей родители находились дома и данные факты стали возможны по причине не должного контроля со стороны взрослых, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». В полиции призывают родителей усилить контроль за несовершеннолетними, а также установить на окна запирающие устройства и ограничители, которые не позволят детям самостоятельно их открыть. Напомним, 19 мая на улице Зари в Нижнем Тагиле выпал из окна 3-летний ребенок. За сыном не уследил отец ребенка, который в момент происшествия менял подгузник другому малышу. Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

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