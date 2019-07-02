Убитый в Екатеринбурге мужчина оказался экс-лидером уральских киргизов

На месте преступления полиция обнаружила чёрный Volkswagen Touareg, который принадлежал преступникам, стрелявшим в Каримова. Также подтвердилась информация о том, что в момент убийства у бизнесмена с собой была крупная сумма денег, при этом на улице он оказался один, без сопровождения охраны.

Мы не знаем, почему он решил пойти с деньгами один и откуда именно были эти деньги. Он оставил свою машину на парковке, а сам пошел через ворота. Свидетели видели, что бандиты сначала вышли из Volkswagen Touareg и стали драться с ним. Он сопротивлялся. Потом люди закричали, и эти двое убежали, не взяв денег. А Камчыбек умер на месте. При этом машину они бросили. Нам сказали, что эти двое были кавказской национальности. Но пока это не точно, и мы не обвиняем кого-либо преждевременно,рассказал помощник убитого Урмат Курманбаев.