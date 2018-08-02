Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Подросток сломал ноги во время попытки побега из детдома в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Cecbcee311faab06b9ac48f95f10c86721d88d049 900

Подросток сломал ноги во время попытки побега из детдома в Екатеринбурге

Сегодня, 11:40Происшествия
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Как адаптировать ребенка к детскому саду?
ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора