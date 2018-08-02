Подросток сломал ноги во время попытки побега из детдома в Екатеринбурге

В одной из больниц Екатеринбурга находится 11-летний воспитанник социально-реабилитационного центра города со сломанными ногами.

Как рассказала местная жительница по имени Елена, которая первая обратила на него внимание, подросток получил травму после того, как пытался выбрать из комнаты, где его заперли в качестве наказания и оставили без еды. Женщина обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка с требованием разобраться в сложившейся ситуации, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

По версии представителей детского дома мальчик сломал ноги после того, как пытался бежать после ссоры с одной из воспитательниц. Факт наказания и оставления без еды в социально-реабилитационном учреждении отрицают.