Утонувшая на Урале семья манси возвращалась из больницы

Мужчина рассказал, что семейство не каталось на лодке, а возвращалось домой после визита в медучреждение. Дом расположен в 150 км от ближайшего магазина, 50 из них надо плыть по реке.

Лодка, в которой находились пять человек, перевернулась 1 августа. Тела женщины и двух детей уже найдены спасателями, поиски водителя лодки и еще одного ребенка продолжаются. К поискам привлечены 44 человека. Также ранее стало известно, что члены семьи принадлежали к редкой народности манси.