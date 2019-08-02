Утонувшая на Урале семья манси возвращалась из больницы
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Знакомый погибшей семьи манси, которая погибла на севере Свердловской области, рассказал, что они возвращались из больницы, сообщает Е1.
Мужчина рассказал, что семейство не каталось на лодке, а возвращалось домой после визита в медучреждение. Дом расположен в 150 км от ближайшего магазина, 50 из них надо плыть по реке.
Лодка, в которой находились пять человек, перевернулась 1 августа. Тела женщины и двух детей уже найдены спасателями, поиски водителя лодки и еще одного ребенка продолжаются. К поискам привлечены 44 человека. Также ранее стало известно, что члены семьи принадлежали к редкой народности манси.
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