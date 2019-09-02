Новый мост под Серовом рухнул почти сразу после открытия

Жители села Филькино пожаловались, что понтонный мост, построенный на прошлой неделе, уже рухнул. По словам местной жительницы, мост не выдержал наплыва веток и бревен, которые принесло течение, и рухнул.

Тем не менее, глава Серовского городского округа Василий Сизиков рассказал, что мост ещё не был введён в эксплуатацию.

Строительство моста в районе поселка Филькино продолжается, объект пока еще не был введен в эксплуатацию. Поскольку на реке Каква остается высоким уровень воды, в возводимую конструкцию попало бревно. В настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия и в течение суток завершит эту работу. Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности,заявил Василий Сизиков «Комсомольской правде».