Новый мост под Серовом рухнул почти сразу после открытия
Жители серовского села Филькино снова остались без моста. Новый мост простоял всего полтора дня, пишет «Комсомольская правда». Ранее жители строили мост своими силами, но его затопило. После этого чиновники построили свой.
Жители села Филькино пожаловались, что понтонный мост, построенный на прошлой неделе, уже рухнул. По словам местной жительницы, мост не выдержал наплыва веток и бревен, которые принесло течение, и рухнул.
Тем не менее, глава Серовского городского округа Василий Сизиков рассказал, что мост ещё не был введён в эксплуатацию.
Строительство моста в районе поселка Филькино продолжается, объект пока еще не был введен в эксплуатацию. Поскольку на реке Каква остается высоким уровень воды, в возводимую конструкцию попало бревно. В настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия и в течение суток завершит эту работу. Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности,заявил Василий Сизиков «Комсомольской правде».
Проблема с мостом через реку Каква, существует уже давно — два года назад рухнул старый мост, после чего 20 жителей небольшого населенного пункта добирались до школы, больницы и магазинов кто как мог. Позже мост восстановили, но сделали пешеходным. В 2018 году мост рухнул, а жители, не дождавшись помощи администрации построили мост сами, но его всё равно затопило. Тогда в конце августа 2019 чиновники опять построили мост, но он опять простоял не долго.