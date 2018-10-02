Житель Кировграда получил 9 лет колонии за убийство брата

Следствие установило, что в ночь на 27 августа мужчины рыбачили на берегу Нейво-Рудянского водохранилища. Братья распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними возник конфликт.

Один из мужчин схватил нож и нанес другому несколько ударов в область груди и левого плеча. Раненого доставили в больницу, но 8 сентября он скончался от полученных травм.