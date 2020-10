В Реже 15-летний школьник совершил самоубийство, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал изданию инсайдер, до этого у подростка были проблемы в школе, он получил плохие оценки, а его мать вызывали в школу. В пресс-службе СКР по Свердловской области комментариев пока не дают. Напомним, 30 сентября в Нижнем Тагиле обнаружено тело погибшего мужчины. Очевидцы предполагают, что произошло самоубийство или убийство. В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружен труп мужчины

