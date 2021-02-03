«Оказался умнее нас»: в Екатеринбурге в магазине сантехники поселился хитрый енот

«Оказался умнее нас»: в Екатеринбурге в магазине сантехники поселился хитрый енот

Сегодня, 13:04ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники магазина сантехники не смогли самостоятельно поймать енота. Им пришлось обращаться к специалистам.

В магазине сантехники одного из торговых центров Екатеринбурга завелся енот. Сотрудники не сразу поняли в чём дело. Они приходили на работу и видели перевернутую технику. Вычислить «злоумышленника» помогли камеры наблюдения.

Video:YouTube-канал «Истории из России»

Мы думаем, что поселился недавно — совсем еще малыш. Были удивлены, увидев его на записи видеокамеры. Сначала попытались изловить его самостоятельно. Подкладывали корм для кошек, конструировали ловушки, но он оказался умнее нас. Единственный раз попался в коробку, но прогрыз её и вылез, передает E1 слова сотрудницы магазина.

После поста на «Пикабу» сотрудникам сообщили, куда следует обратиться. Животное поймали, его забрала Александра Малышкина. Зверю поставили прививку и посадили на месячный карантин. Девушка не исключает, что оставит енота себе.

Он домашний. Либо сбежал, либо выбросили. Предположительно, девочка. Еще совсем маленькая. Пока еще боится, но со временем привыкнет и станет ручной, рассказала Александра.

Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге мужчины заметили во дворе дома лысого енота. Они обратились к зооспасателям и те поймали животное. Предполагается, что зверь сбежал от хозяев и облысел от стресса. Александра Малышкина забрала животное, чтобы позаботиться о нем.

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