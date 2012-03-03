В Нижнем Тагиле задержали табор цыган, торгующих героином (ВИДЕО)

Фонд «Город без наркотиков» и ЛОВД Нижнего Тагила провели масштабную операцию по задержанию цыган, торгующих наркотиками. В октябре 2011 года была задержана и сейчас прибывает в СИЗО старшая дочь цыган Настя Паршукова. Тогда при ней обнаружили почти пол кило героина. Были с ней и две младшие сестры 1995 и 1996 года рождения, тоже имевшие при себе наркотики. Несовершеннолетних девочек правоохранителям пришлось отпустить, но в этом году обеим исполняется 16 лет. По словам руководителя приемной фонда в Тагиле Евгения Хабарова, они еще неоднократно попадутся полиции, если продолжат торговать наркотиками.

Правоохранители смогли осуществить вторую часть операции по задержанию других членов этой семейки благодаря сотрудничеству с посредником цыган, 30-летним Александром Сердюченко.

Сотрудники проследили, как он выходил из квартиры цыган, и задержали его. Александр согласился сотрудничать с правоохранителями. С его помощью им удалось вытащить на встречу трех членов семьи: отца, мать и сына рассказывает подробности Евгений Ройзман.

На этот раз участникам операции удалось поймать на живца брата Насти Николая Максимова. У него оказалось несколько свертков героина, «парашютиков», общим весом 14 грамм. При этом Николай, как и все другие члены семьи, никогда не работал и не учился. Кроме того, все семейство периодически сидит на зоне: мужчины – за кражу, женщины – за сбыт героина. Николай испортил статистику, став первым из мужчин наркоманского клана, привлеченный за «наркотики». Кроме того, почти все цыгане этого табора – героиновые наркоманы с разным стажем. Самыми грамотными и пока не судимыми оказались девочки, о которых упоминалось выше. Их, кстати, мать недавно забрала из детдома, выйдя из тюрьмы.

Еще двумя членами семьи являются сын Василий Паршуков, тоже сидевший и наркоман, и отец семейства – Михаил Паршуков. Получается, что одних цыган из семейства Паршуковых-Максимовых сажают, а другие торгуют, и наоборот. Вот такой круговорот барыг в природе получается…

{flv}цыгане{/flv}