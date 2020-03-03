Екатеринбургского пиарщика приговорили к условному сроку за клевету на Цуканова
Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: страница Ярослава Ширшикова во ВКонтакте
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В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении Ярослава Ширшикова, который в соцсети назвал полпреда президента в УрФО «польским шпионом», а также высказывался о протестах у Театра драмы, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Суд усмотрел в постах пиарщика призывы к массовым беспорядкам и клевету в отношении полпреда Николая Цуканова. Ширшикова приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.
В посте о протестах против строительства храма специалисты нашли слова, выражающие побуждение к насильственным действиям в отношении сотрудников ОМОНа и Росгвардии, казаков и Минбезопасности региона. В открытом обращении к Владимиру Путину Ширшиков назвал Николая Цуканова «польским шпионом».
Отметим, что Николай Цуканов хотел лично принять участие в рассмотрении дела, однако позднее отказался от этой идеи из-за занятости.
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