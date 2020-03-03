Екатеринбургского пиарщика приговорили к условному сроку за клевету на Цуканова

Суд усмотрел в постах пиарщика призывы к массовым беспорядкам и клевету в отношении полпреда Николая Цуканова. Ширшикова приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

В посте о протестах против строительства храма специалисты нашли слова, выражающие побуждение к насильственным действиям в отношении сотрудников ОМОНа и Росгвардии, казаков и Минбезопасности региона. В открытом обращении к Владимиру Путину Ширшиков назвал Николая Цуканова «польским шпионом».