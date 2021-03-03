В TikTok появились призывы к массовому самоубийству детей и подростков

В сети TikTok появились призывы к массовому самоубийству. Роскомнадзор оперативно занялся блокировкой, а представители соцсети заявили, что закрыли все подобные ролики.

24 февраля в TikTok началось распространение роликов, призывающих к самоубийству подростков и детей. На следующий день ролик, в котором назначалась конкретная дата «акции» набрал почти полмиллиона просмотров. Основная волна был заблокирована Роскомнадзором. Представители TikTok отчитались об удалении всего контента подобного рода, пишет ТАСС. Мы установили правила о недопустимости подобных публикаций. Любое видео с нарушениями удаляется, рассказали в компании. По информации «ТикТок», более 94% таких роликов блокируется сразу после получения жалобы, 91% из оставшихся удаляется в течение суток. После обращения вице-спикера госдумы РФ Елены Яровой, к проблеме подключился Глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по данному факту. Принимаемых Роскомнадзором мер недостаточно. Необходимы действия правоохранительных органов. Подобный контент носит спланированный характер, передает РИА Новости заявление Яровой. Позже в пресс-службе СК России сообщили, что ряд ведомств уже проводит оперативные мероприятия по данному вопросу. Напомним, 2 марта родителей Нижнего Тагила предупредили о возможных массовых самоубийствах детей из-за видео в TikTok. Сообщения о возможных массовых самоубийствах несовершеннолетних появлялись в родительских чатах, а также в группах соцсетей. Тагильчан предупредили о возможных массовых самоубийствах детей из-за видео в TikTok

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