Нижнетагильский суд отправил второго обвиняемого по делу Головко под домашний арест

Ранее также под домашний арест был отправлен сотрудник ОП №17 Егор Ялунин. Заседание по избранию меры для третьего обвиняемого Дмитрия Панова состоится 5 апреля.

Всех трех сотрудников отдела полиции №17 задержали в конце октября 2017 года. Следствие предъявило им обвинение по двум статьям УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Превышение должностных полномочий», сообщают «Все новости».

42-летний Станислав Головко скончался после проведения трех дней в спецприемнике ОП №17. Его подозревали в краже. На теле Головко зафиксировано 26 ран от ударов тупым предметом и 9 сломанных ребер.